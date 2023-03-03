Hülya Şellavcı'nın katiline üç ayrı suçtan ceza talep edildi

İzmir'de Hülya Şellavcı Yeğin'in (52), boşanma aşamasında olduğu Kaffar Yeğin (59) tarafından öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. Kaffar Yeğin hakkında "eşi tasarlayarak kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet, "silahla gece vakti yağma"dan 15 yıla kadar hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi sahibi, 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşamayan yakınları, geçen yıl 22 Ekim'de, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak Yeğin'in boşanma davası açtığı Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında, tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı.

Polis, kaçan Kaffar Yeğin'i, 8 Kasım'da Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, saklandığı arkadaşı M.G.'nin (67) evinde yakaladı. Yeğin ve arkadaşı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kaffar Yeğin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.

Raporlar tamamlandı

Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar olan Kaffar Yeğin ile ilgili ilk iddianame, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan hazırlanırken, 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayete ilişkin ağır ceza mahkemesinde yapılacak yargılamayla ilgili iddianamenin hazırlanması beklenirken, Hülya Şellavcı Yeğin'in adli tıp ve kriminal raporları da tamamlandı. Adli tıp raporuna göre, tabancayla açılan ateş sonucu Yeğin'in, kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından yaralandığı ve ölüme sebep başka bulgunun olmadığı ortaya koyuldu. Kriminal raporunda ise sanığın üzerinde bulunan tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

3 ayrı suçtan ceza

Hülya Şellavcı Yeğin'i öldüren Kaffar Yeğin hakkındaki soruşturma, tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Otopsi raporu savunmasını çürüttü

İddianamede, olay günü de anlatıldı. Sanık Kaffar Yeğin'in, işyerinin bodrum katında yalnız çalıştığı sırada Hülya Şellavcı Yeğin'in dükkanına girdiği; bazı eşyaları, cep telefonunu ve miktarı belirsiz parasının bulunduğu çantasını aldığı, eşine yakın mesafeden ateş açtığı, merminin sağ arka kulağından girmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Sanığın ifadesinde, Hülya Şellavcı Yeğin'in silahı alnına dayayarak 'Sık lan ben zaten ölmüşüm' dediğinin de hatırlatıldığı iddianamede; silahın ateş aldığı savunmasında bulunmuş ise de maktulün başına mermi girişinin ölü muayene ve otopsi tutanaklarında anlaşılacağı üzere alın bölümünden değil sağ kulak arka bölümünden olduğu, mermi çekirdeğinin Hülya Şellavcı Yeğin'in başının içinde kalmasından dolayı mermi çıkışı izinin bulunmadığı, şüphelinin savunmasında gerçeği yansıtmadığı tespitine de yer verildi.