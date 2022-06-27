Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar'a bir kötü haber daha

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı olan Ender Alkoçlar’a ait Alkoçlar Otelcilik AŞ için iflas kararı vermişti. İstinaf Mahkemesi bu kararı kaldırdı.

Dosyaya yeniden bakan Ticaret Mahkemesi kararında direndi. Mahkeme 16 Haziran günü saat 16.05 itibari ile bir kez daha şirketin iflasına karar verdi. 23 milyon lira sermayeli şirketin tasfiye sürecine geçildi.

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre turizm sektöründe 70 yılı geride bırakan Alkoçlar için İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tedbir kararı vermişti. Konkordato süreci devam ederken, Bodrum ve Alaçatı’daki otel kapatıldı.

Yargılama devam ederken, konkordato raporu ise dosyaya girdi. Rapor, şirketin teknik olarak iflasta olduğunu ortaya koydu.

Borcu 60 milyonu aşıyor

Dosyaya bakan mahkeme 60 milyon lirayı aşkın borcu bulunan şirketin iflasına karar verdi. 17 Eylül 2020’de verilen bu karara itiraz edildi.

Dosya bu kez İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi. Daire 30 Haziran 2021’de, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı.

Mahkemeden ikinci kez iflas kararı

Kaldırma kararı sonrası dosya bir kez daha İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin önüne geldi. Mahkeme, daha önce verdiği kararda direndi. Mahkeme geçen 16 Haziran’da şirketin iflasına karar verdi.

70 yılı aşkın bir geçmişi olan Alkoçlar’ın iflas saati ise 16,05 olarak kayıtlara girdi. Dosya, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul İflas Müdürlüğüne gönderildi.

Şirketi için ikinci kez iflas kararı verilen Ender Alkoçlar, oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kayınpederi. Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile evli.

Unvan değişti sonuç değişmedi

Öte yandan, yargılama devam ederken şirketin unvanın ise değiştirildiği anlaşıldı. Alkoçlar Otelcilik unvanı yerine Amaç Otelcilik AŞ unvanı kullanıldı.

'Veda' mesajı sitede

Alkoçlar'ın web sitesinde ise Ender Alkoçlar imzası ile "...Senelerce bize destek olan başta mesai arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, seyahat acentelerine ve bizleri tercih eden tüm yerli ve yabancı misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.

Bundan sonra devam eden diğer sektörlerimizde de aynı ilke ile yola devam edeceğiz. Alkoçlar olarak birlikteliğimizin sürdüğü yıllar içerisinde müşteri memnuniyetinden, gülen personel ilkesinden hiç vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" mesajı yer alıyor. Söz konusu mesajın aynısı İngilizce ve Rusça da yayımlandı.