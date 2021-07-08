Hulusi Akar'la ABD Savunma Bakanı arasında 'Afganistan' görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

Akar ile Austin, Afganistan’daki havalimanının işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu dün de görüşmüştü.