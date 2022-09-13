Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Tarihi tekrarlatmayın, akıllı olun

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara-Atina ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ankara'da düzenlenen Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından basın mensuplarına konuşan Akar, "Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun" dedi.

AA'nın haberine göre, Ege'de Ro-Ro gemisine ateş açılmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında 'bazı sorunların olduğunu' söyledi. "Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen maalesef komşumuz Yunanistan her seferinde birtakım provokatif eylem, söylemlerle gerilimi artırmaya devam ediyor" diyen Akar, "Bunun önlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.