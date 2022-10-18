Hulusi Akar'dan Yunanistan açıklaması: Diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakan yardımcıları ve ordu komutanlarıyla "Ateş Serbest-2022"nin Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.

Kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 825 personelin katıldığı, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 39 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyetin sonunda konuşan Akar, son dönemde Yunanistan ile yaşanan sorunlara değindi.

Akar, "Bu sorunların, karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz. Fakat diğer taraftan hiçbir şekilde bir oldubittiye, herhangi bir şekilde istenmeyen bir duruma izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye olarak bizler daima sorumlu, sağduyulu ve sabırlı bir politika izliyoruz." dedi.

Türkiye'nin bir devletten beklenen neyse o şekilde davrandığını söyleyen Akar, şöyle devam etti:

"Başta, Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm birimler bu şekilde çalışıyor. Gayretlerimizin nihai amacı, barış ve istikrarın sağlanması. Geçtiğimiz hafta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede, kendilerine duygularımızı, düşüncelerimizi açık şekilde ifade ettik. Kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için görüşmemiz, buluşmamız gerektiğini, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirttik. İyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk çerçevesinde bu sorunlara çözüm bulunabileceğini ifade ettik. Bu konuda üçüncü tarafları karıştırmadan karşılıklı iki komşu, iki müttefik olarak konuşup, görüşüp samimi diyalogla problemlerimizin, sorunlarımızın çözülebileceğine hala inanıyoruz."

Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Akar, "İster Yunanistan ister GKRY'nin silahlanma heveslerinin, gerginliği artırmaktan başta bir şeye yardımcı olmayacağını ve bunun olayı bir çözümsüzlüğe doğru götürdüğü herkes tarafından bilinmelidir." ifadelerini kullandı.