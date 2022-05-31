Hulusi Akar'dan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Suriye'de teröristlerin varlığını asla kabul etmiyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'ye operasyon gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Akar, 'Suriye'de teröristlerin varlığını asla kabul etmiyoruz. TSK tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır' dedi.