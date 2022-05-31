Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'ye operasyon gündemine ilişkin açıklamada bulundu.
Akar, 'Suriye'de teröristlerin varlığını asla kabul etmiyoruz. TSK tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır' dedi.
Haber Merkezi
Av. Eren Selanik
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hulusi Akar'dan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Suriye'de teröristlerin varlığını asla kabul etmiyoruz' dedi.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'ye operasyon gündemine ilişkin açıklamada bulundu.
Akar, 'Suriye'de teröristlerin varlığını asla kabul etmiyoruz. TSK tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır' dedi.