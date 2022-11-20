Hulusi Akar'dan Suriye'ye hava harekatına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'nde açıklamada bulundu.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

Hedefler vurulduktan sonra uçaklar üslerine döndü.

Bakan Akar, harekatın sonunda Pençe Kılıç'ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Merkezi'ne telsizden hitap etti.

Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Akar, şunları söyledi: "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz." (AA)