Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: İhtiyatlı olmak lazım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bizim Viper denilen blok 70 F-16'lara ihtiyacımız var" diyen Akar, "Bununla birlikte elimizdeki F-16'ların da modernizasyonu gerekiyor. Bununla ilgili 'Yabancı Askeri Satışlar' kapsamında süreci başlattık. ABD Savunma Bakanlığındaki süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ile devam ediyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili mektubunu da değerlendiren Akar, "Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin çıkarlarıyla uyumlu olduğunu ve NATO'nun uzun vadede birliğine hizmet edeceğini belirtmişti.