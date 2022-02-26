Hulusi Akar: Yardıma hazırız

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı ve Bakan Akar tarafından Türkiye’nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi. pic.twitter.com/uvrM4tAmwc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2022