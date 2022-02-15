Hulusi Akar NATO toplantısına katılıyor

Covid-19 testi 6 Şubat'ta pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada hafif semptomlarla geçirdiği hastalığı atlattığını bildirdi.

Çalışmalarına devam ettiğini belirten Akar, bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gideceğini kaydetti.

Akar, yaptığı açıklamada "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)