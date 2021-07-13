Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile İstanbul'da görüştü.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan bilgilendirmede, "Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğunun" ifade edildiği belirtildi.

Görüşmede, Türkiye’nin "salgına rağmen NATO’ya kesintisiz katkı sağlamaya devam ettiği, iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemin ifade edildiği" açıklandı.