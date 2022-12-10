Hulusi Akar: Hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu şu anda elimizde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddialara TBMM Genel Kurulu’nda yanıt verdi. Akar, “24 Kasım’da heyet teşkil ettik her şeye rağmen. Heyet gitti, inceleme ve ölçümleri yaptı. Bunların hepsini derlediler toparladılar, getirdiler, Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına verdiler. Hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu şu anda elimizde” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerin sonunda, milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

Üç bakanlığın bütçeleri, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. (ANKA)