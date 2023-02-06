Hulusi Akar: Depremde 3 şehidimiz var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.. Depremde yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlercesi yaralandı. Yıkılan bina sayısının bine ulaştığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası açıklama yayınlayarak birliklerdeki duruma dair bilgi verdi. "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarının sürdüğünü" belirten Akar, "Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" dedi.