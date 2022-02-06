Hulusi Akar Covid-19'a yakalandığını duyurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi
Akar, Erdoğan ile birlikte Ukrayna ziyaretine katılan heyette yer alıyordu.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022