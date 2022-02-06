Hulusi Akar Covid-19'a yakalandığını duyurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi

Akar, Erdoğan ile birlikte Ukrayna ziyaretine katılan heyette yer alıyordu.