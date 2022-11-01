Hulusi Akar, Burak Haktanır'ı ağırladı

Boğaziçi Film Festivali'nde, tutuklu TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yla ilgili kürsüden söylenen sözlere tepki göstererek gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ağırlandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da görüşmede yer aldı.

Akar, "Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize, milletimize sahip çıkması her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesi için canını veren Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor. Bu vatan hepimizin, 85 milyonu tek yürek, tek yumruk olarak görüyoruz" diye konuştu.

Akar TSK aleyhindeki söylemi, "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak nitelendirdi. Bakan Akar şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimiz aleyhindeki bu tür söylemler kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmadığını herkes biliyor. Böyle bir konuda aleni bir şekilde iftiraya sarılmak büyük bir alçaklık. Uzun yıllardan beri devam eden terörle mücadelede kritik bir noktaya geldik. Tüm iz ve emareler terör örgütünün ciddi bir çöküş, yıkım, moral bozukluğu ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Böyle bir dönemde onların nefes almalarına imkan sağlamak ve dünya kamuoyunu aldatmak için ortaya atılmış bu iftirayı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz."