Hulusi Akar ABD medyasına konuştu: Dikkat çeken S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar’da düzenlenen Doha Forum’da ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuştu. Bloomberg’den Simone Foxman’ın sorularını yanıtlayan Akar, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden ve S-400'den bahsetti.

Geçen haftalarda ABD Türkiye’nin satın aldığı S-400’lerin Kiev yönetimine verilmesini önermişti. Ankara ise böyle bir öneriye sıcak bakmadığını duyurmuştu.

Akar, konuya ilişkin Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi bu hikaye 1990’lara dayanıyor. Biz uzun menzilli bir hava savunma sistemi bakıyorduk. S-400’ler Türkiye için bir seçenek değil bir zorunluluk. Fakat şu an Fransa ve İtalya ile diğer savunma sistemleri ile görüşüyoruz. Elbette bir çözüm bulabiliriz ve bu savunma sistemlerini alabiliriz” dedi.

S-400’lerin Türkiye’nin güvenliği için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Akar’ın sözlerini Bloomberg, “Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin S-400’lere alternatiflere açık olduğunu söyledi” başlığıyla paylaştı.