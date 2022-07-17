Hulusi Akar 15 Temmuz törenlerine katılmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu yıl 15 Temmuz’un yıldönümünde yapılan hiçbir programda yer almadı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir tören düzenlemedi.

MSB geçtiğimiz yıl bakanlıkta Akar’ın katılımıyla bir tören düzenlemişti. Akar Meclis'te düzenlenen programa da katılmıştı. Törende Akar, "TSK ile alakalı herkes bir şey söylüyor, ordubozanlar var, fitne fesat çıkarmaya çalışanlar var" demişti.

Bakanlıksa bu yıl 15 Temmuz’a ilişkin yalnızca bir anma mesajı yayımladı. Açıklamada “Vatanımıza ve demokrasimize göz diken FETÖ’cü hainlere fırsat vermeyen kahraman ve fedakâr vatandaşlarımız ile asil milletimizin gerçek evlatları TSK mensuplarını saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere geçit vermeyen sivil-asker-polis olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.