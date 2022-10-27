Hükümet konakları için 1 milyar liradan fazla para harcandı

Bu yılın ilk 10 ayında hükümet konakları için 1 milyar 71 milyon lira harcandı. Son olarak Erzincan’a 44,8 milyon liralık hükümet konağı inşa edilecek.

Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, “İliç Hükümet Konağı İkmal ve İnşaat Yapım İşi” başlığıyla 12 Ekim’de gerçekleştirdiği ihale kapsamında 44 milyon 800 bin liralık sözleşmeye imza atıldı. Erzincan İliç’e 44,8 milyon lira maliyetle inşa edilecek hükümet konağının 3 bin 605 metrekarelik alanı kapsayacağı bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, bu yıl hükümet konakları için ilk çivi 28 Şubat’ta Kastamonu’da çakıldı. Bu yıl inşasına başlanan ya da tamamlanan 23 hükümet konağının toplam maliyeti 1 milyar 71 milyon lirayı buldu.

Maliyeti itibarıyla öne çıkan bazı konaklar şöyle: