Hükümet, eski Bakan Lütfi Elvan'ın yeniden kapısını çaldı

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, ekonomideki kötü gidişata karşı eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yeniden göreve getirilme girişiminde bulunulduğuna ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"İktidar çevrelerine yakın bir haber kaynağım, Elvan'ın kapısının yeniden çalındığını söylüyor" diyen Yılmaz, "Bu kulisi benimle paylaşan kaynağım, Elvan'ın yeniden göreve gelmesini iki nedenden ötürü mümkün görmüyor" ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Birincisi kur-faiz-enflasyon sarmalı çığ haline gelmişken, iktidarın yapılabileceklerinin sonuna gelindiğini düşünüyor.

İkinci ise Elvan'ın istifadan sonra aldığı tutumla ilgili…

Turkcell'de yönetim kurulu üyelik teklifini reddeden Elvan yalnızca bakanlıktan istifa etmedi, icraata mesafe de koydu"