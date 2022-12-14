Hukuka aykırı şekilde dekanlığa atandığı iddia edilmişti: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sadettin Hülagü’nün rektörlük görevi 9 Aralık'ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararda Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün Rektörlüğe atanmasıyla sona ermişti.
Kendisi ve oğlu soru önergesinde gündeme gelmişti
Hülagü ve Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu yazılı soru önergesinde gündeme gelmişti.
Söz konusu önergenin ilgili kısmında şu ifadelere yer verilmişti:
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 1. Hukuk Müşaviri olarak çalışırken 2013 yılında doçentlik unvanı alan Bayram Keskin, 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’na atanmıştır. Keskin, 30 Aralık 2019 tarihinde profesörlük kadrosu almış ve 2020 yılının başında Hukuk Fakültesi’ne dekan olarak atanmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Profesörlüğe yükselme ve atama” başlıklı 26. Maddesine göre profesörlüğe yükseltilerek atamada, doçentlik unvanını alan kişinin en az beş yıl süreyle ilgili bilim alanında çalışmış olma şartı bulunmaktadır. 5 yıllık çalışma şartını sağlamayan Keskin’in profesörlük kadrosu alarak dekanlığa atanması işlemi hukuka aykırı bir şekilde yapılmıştır.
- Rektör Hülagü’nün oğlu Taha Hülagü’nün üniversitede doktorasını bitirdikten sonra kamudaki hızlı yükselişi de dikkat çekmektedir. Taha Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde (Endüstri Müh. Anabilim Dalı’nda) doktorasını bitirdikten sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi’ne müdür olarak atanmış, sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediye’si özel kalem müdürlüğüne atanmıştır. Taha Hülagü, burada bir gün görevde kaldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu’na atanmıştır.