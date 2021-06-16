Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden katliamının davasında patronlara ödül gibi cezalar çıktı. Mahkeme heyeti Soma Maden A.Ş. patronuna 20 yıl hapis cezası verirken, henüz gerekçeli karar açıklanmadığı için Gürkan'ın hapse girip girmeyeceği bile belli değil.

TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme de "Hukuk Yoksa Halkın Adaleti Yakındır!" manşetiyle çıktı.

"Eşitliğin olmadığı bir ülkede, hukuk adil kararlar verebilir mi?" ednilen manşet yazısı şöyle:

Gerekli önlemleri almamasına karşın “Benim ne sorumluluğum var” diyen bir patron ile enkaz altından çıkarıldığında “Çizmelerimi çıkarayım da sedyeyi kirletmeyeyim” diyen bir işçi eşit olabilir mi?

Acısını haykıran, karşılığında da polislerce yere yatırılıp, başbakanlık müşaviri tarafından tekmelenen maden işçisi ile tekmeyi atan o müşavir Yusuf Yerkel eşit olabilir mi?

Eşitliğin olmadığı bir ülkede, hukuk adil kararlar verebilir mi?

Yanıtını bildiğimiz sorular soruyoruz. Ve yüksek sesle eşitlik istiyoruz. Hukukta, siyasette, ekonomide eşitlik istiyoruz.

Ama eşitliği en çok, insan kalabilmek için istiyoruz.

Çünkü 301 madencinin acısını her gün yaşamak istemiyoruz. Onları okullarda, fabrikalarda, kütüphanelerde, gülen çocuk yüzlerinde anabilmek istiyoruz.