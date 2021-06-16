Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden katliamının davasında patronlara ödül gibi cezalar çıktı. Mahkeme heyeti Soma Maden A.Ş. patronuna 20 yıl hapis cezası verirken, henüz gerekçeli karar açıklanmadığı için Gürkan'ın hapse girip girmeyeceği bile belli değil.
TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme de "Hukuk Yoksa Halkın Adaleti Yakındır!" manşetiyle çıktı.
"Eşitliğin olmadığı bir ülkede, hukuk adil kararlar verebilir mi?" ednilen manşet yazısı şöyle: