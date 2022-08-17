Hudut karakoluna saldırıda yaralanan bir asker yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan dün Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırı sonucu bir askerin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Saldırıda 4 asker de yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda yaralanan bir askerin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Birecik Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz.Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."