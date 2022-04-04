HÜDA PAR üyesine TRT'de Ramazan programı

Kürt illerinde yaygınlık gösteren ve Kürt İslamcı partilerinden birisi olan HÜDA-PAR üyelerinden Mahmut Kılınç, Ramazan ayı boyunca "İftar Zamanı" programıyla TRT Kurdî'de yer alacağını duyurdu. Duyuru sosyal medya hesabından yapan Kılınç daha önce de HÜDA-PAR'ın Mardin milletvekili adayı olmuştu. Kılınç aynı zamanda partinin Genel İdare Kurulu üyesi.

Mahmut Kılınç'ın daha önce farklı bir platformda sunduğu Kürtçe İslami yayınların yer aldığı "Siyera Nebî" adlı program da artık TRT Kurdî kanalından yayınlanıyor.