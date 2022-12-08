Hüda-Par Genel Başkanı'ndan skandal açıklama: Kaç yaşında çocuk? Neye göre, kime göre çocuk?

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını bir cemaat müridiyle evlendirmesi ve uğradığı yıllar süren istismar haberi ülke gündemine oturdu.

Konuyla ilgili Hizbullah'a yakın Hür Dava Partisi'nin (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu dün YouTube'ta yayın yapan 3S Medya adlı kanalında konuştu. Yapıcıoğlu 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili skandal bir açıklama yaptı.

Sunucunun "Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliğe izin vermesi hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna Yapıcıoğlu, "Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk... Bazıları 20 yaşındadır ama hâlâ çocuktur, bazıları 15 yaşındadır ama olgundur. Ben Hukuk Fakültesi'nde okuduğum dönemde kız çocuklarının 15, erkek çocuklarının 16 yaşında kanunen evlenmelerine imkan vardı. Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, ebeveyni de uygun görüyorsa daha erken yaşta evlenebilir" şeklinde yanıt verdi..