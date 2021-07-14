HTS kayıtları ortaya çıktı: Ölmeden bir gün önce Sedat Peker’le üç görüşme

Eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, İzmir’deki "FETÖ Borsası" davasının sanığıyken, ev hapsinde tutulduğu sırada polis kılığında konutuna gelen Yener Toga isimli tetikçi tarafından öldürülmüştü.

İtirafçı olan ve iddiaya göre "FETÖ Borsası" organizasyonunda yer alan üst düzey AKP'lilerin isimlerini veren Kurtuluş'un öldürülmesi olayı çok konuşulmuştu.

Peker konuya ilişkin sosyal medyadan “Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet kardeşimi öldürttüler” demiş, olaya ilişkin açıklamalarda bulunacağını söylemişti.

Veryansın TV'den Gamze Çınlar'ın haberine göre, Sedat Peker’in Ahmet Kurtuluş’la, öldürüldüğü günden bir gün önce, 29 Mayıs 2019 günü, aynı saatlerde 3 ayrı telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

HTS kayıtlarına göre, Ahmet Kurtuluş öldürüldüğü ay, telefonunda ‘Reis Sedat Peker’ olarak kayıtlı numaradan 10 kez aranıyor. Bunlardan 7’si cevapsız kalıyor.

3 Mayıs: Sedat Peker Facetime üzerinden arıyor, konuşuyorlar. Ahmet Kurtuluş'un bu konuşmadan bir saat sonra cevapsız kalan araması üzerine Peker yeniden arıyor.

16 Mayıs: Peker'den 3 cevapsız arama. Yanıtsız kalan son aramadan 10 saniye sonra Ahmet Kurtuluş dönüş yapıyor ve konuşuyorlar.

22 Mayıs: Peker’den 2 cevapsız arama.

28 Mayıs: Peker yine arıyor cevap verilmiyor.

29 Mayıs: Ahmet Kurtuluş’un telefonundan saat 21.50’de Whatsapp üzerinden dönüş yapılıyor, bu sefer Sedat Peker yanıt vermiyor. Kurtuluş saat 22.12’de bir kez daha arıyor, Peker’le 11 saniye konuşup kapatıyorlar. Sedat Peker Facetime’dan geri arıyor ve 1 dakika 47 saniye konuşuyorlar. 5 dakika sonra Ahmet Kurtuluş tarafından 30 saniyelik bir arama daha gerçekleştiriliyor.

Peker, olaya ilişkin "Rahmetli Ahmet Kurtuluş iyi bir insandı. feto borsası işinde bürokratlar, siyasiler ve istihbaratçılar tarafından kullanıldı ve alınan paralardan ona hiç pay verilmedi. Bu olayı tüm detaylarıyla anlattığımda zannederim ki gündem çok karışacak" ifadesini kullanmış ancak sonrasında konuya ilişkin paylaşım yapmamıştı.