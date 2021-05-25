HSK'ye atanacak 7 üye belirlendi

TBMM Genel Kurulunda, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.

Genel Kurulda, HSK'de boşalacak 7 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 471 milletvekili katıldı.

Boş oy kullanılmayan seçimde, 11 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre, birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oy alan Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, HSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.