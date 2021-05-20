HSK, savcı Eyüp Akbulut’u görevden uzaklaştırdı

HSK İkinci Daire, bugün Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’un açıklamalarını gündemine aldı. HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; Akbulut’un geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesinde, savcının göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatiyle verildiği öğrenildi.

HSK’nin yürüteceği soruşturma sonucunda Akbulut’a verilecek ceza belli olacak. Akbulut’un meslekten ihracı da gündemde.

Akbulut, 18 Mayıs’taki açıklamasında “Ben bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim, başıma bela alacağım. Fakat haysiyetli bir hukukçunun bunu yapması lazım” demişti.