HSK eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmeleri Resmî Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan ilgili kısım şöyle:
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz Ağı
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
HSK eski üyeleri Yargıtay'a seçildi
HSK eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmeleri Resmî Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi
HSK eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmeleri Resmî Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan ilgili kısım şöyle: