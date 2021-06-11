HSK eski üyeleri Yargıtay'a seçildi

HSK eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmeleri Resmî Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi

HSK eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmeleri Resmî Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan ilgili kısım şöyle: 

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