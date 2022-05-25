HSBC dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye'de kur ve enflasyon hızla yükselirken HSBC, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminlerini yükseltti. Bankanın 24 Mayıs tarihli raporunda, dolar/TL için yıl sonu tahminleri 16,5 TL'den 17,5 TL'ye yükseldi.

Raporda mevcut durumda yüzde 70’lerde açıklanan enflasyonun HSBC ekonomistlerinin tahminlerine göre 3. çeyrekte yüzde 90’a yaklaşabileceği belirtildi. Bu durumun Merkez Bankası’nın faiz artırmaya niyetli görünmediği bir ortamda reel faizin yeni bir rekor düşük seviyeye gerileyeceği anlamına geleceği ifade edildi.

'Türk Lirası aleyhinde seyrediyor'

Raporda yer verilen değerlendirmede, “Yüksek enflasyon ve düşük nominal faiz Türk Lirası için yeni bir makro tema değil ama enflasyonun henüz tepe yapmadığı bir ortamda reel faiz dinamiği giderek artan bir şekilde TL aleyhinde seyrediyor” ifadelerine yer verildi.

Rapordaki değerlendirmelere göre, bu nedenlerle yurt içi yerleşiklerin TL tutma isteği önümüzdeki aylarda azalıp, dolar/TL’nin daha da yükselmesine neden olabilir. Yetkililer, yeni önlemler ve yeni enstrümanlar açıklayabileceğine dikkat çeken banka ancak mevcut politika ve makro zeminde bunların TL üzerindeki etkisinin geçici olabileceğini belirtti.