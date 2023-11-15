Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildi.

DHA'da yer alan habere göre, 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce "iyi halinden dolayı koşullu salıverme" kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde "iyi hali olduğu" gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

Samast, şubat ayından bu yana bulunduğu Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50’de tahliye edildi.

Dink ailesinin avukatı: Gizli afla çıktı

Dink ailesinin avukatlarından Bahri Belen, Samast'ın "gizli af"la çıktığını kaydetti.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre Belen şunları söyledi:

"Bu suikastı tasarlayan Yasin Hayal ve Erhan Tuncer, bunların dosyası bitti. Samast o zaman küçüktü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olmasına rağmen indirim oldu. Daha evvel çıkma olasılığı vardı. Fakat cezaevinde başka suçlar işlediği için ertelendi. Sonradan çıkan infaz yasalarıyla yani gizli afla çıktı. Ama bu karar asıl suçlular olan ama yaş küçüklüğünden yararlanamayan Yasin Hayal’in dışarı çıkacağı anlamına gelmez.”

Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalanmıştı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledilmişti.