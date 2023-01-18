Hrant Dink suikastın 16. yılında vurulduğu yerde anılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülüşünün 16. yıldönümünde yarın saat 15.00'te vurulduğu yerde anılacak.

Anma için Şişli'de eski Agos bürosu olan yeni 23,5 Hafıza Mekanı önünde buluşulacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dink için düzenlenecek anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Buna göre yarın saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.