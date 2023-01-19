Hrant Dink katledildiği yerde anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de katledildiği Şişli Halaskar Gazi Caddesi’nde bulunan gazete binası önünde anılıyor.

Anmaya, Dink’in ailesi, dostları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Anma sırasında eski gazete bürosuna Dink’in fotoğrafının yer aldığı “İnadın, umudun ve cesaretin bizimle. Seninleyiz Ahparig” yazılı pankart asıldı.

Hrant'ı anma konuşmasını Emin Alper yaptı. Alper, "Osmanbey kaldırımlarında yatan dostumuzun yaralarından hala kan sızıyor. İncecik akan o kan kendisine bir yol arıyor. Bu incecik sızıntı kendi yolunu bulacak. Ama önce Hrant'ın kanı Mustafa Suphilerin bindirildiği takadan, Sabahattin Ali'nin kırık gözlük camından, Musa Anter'in ak saçlarının arasında, 1915'te Anadolu'nun her karış toprağından, 38'de Dersim dağlarından 55'te İstanbul'un kırık vitrin camlarından, Maraş'tan ve Sivas'tan sızan kanla buluşacak" dedi.