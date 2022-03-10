HPV aşısı davasında karar: Aşı bedeli iade edilecek

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin açtığı HPV aşısının ulusal aşılama programına alınması talep ettiği davada karar açıklandı.

Derneğin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Mücadelemiz kapsamında, aşıda ücret iadesi talebiyle açtığımız dava, bugün Ankara'da görülen duruşmada mahkeme tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarının Yağmur Varkal adına HPV aşısının ücretinin geri ödenmesi konusundaki Ankara 62. İş Mahkemesi’ne açtığı davada mahkeme, Varkal’ı haklı bularak “Ödediği HPV ücreti ödensin” dedi. "Şimdi sıra aşının ücretsiz olmasında" diyen derneğin HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınması için verdikleri mücadele devam ediyor.