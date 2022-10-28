Houston'a Diyanet camisi

ABD’nin Texas eyaletinin en büyük kenti Houston’da Diyanet Camii törenle açıldı.

Türkiye'nin Washington Din İşleri Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Hayırsever bir vatandaşımızın bağışladığı iki dönüm bahçe içindeki bir ev Houston’daki vatandaşlarımızın katkıları ile yenilenerek camiye çevrildi" denildi.

Caminin açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Houston Başkonsolosu Serhad Varlı, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Houston Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Doç. Dr. Bilal Baş ve Turkish American Religious Foundation (TARF) Houston şubesi başkanı Ahmet Tan katıldı.