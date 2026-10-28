Hortumda savrulan konteynerlerde 4 işçi yaşamını yitirmişti: 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde hortum nedeniyle iki konteynerin parçalanması sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği, bir işçinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hortumda parçalanan iki konteynerde işçiler Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in hayatlarını kaybetmeleri üzerine gözaltına alınan işyeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ve şantiye şefi D.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Zanlılardan işyeri sahibi M.Ç. ve şantiye şefi D.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Ş.Ç. ve İ.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki akşam saat 23.00 sıralarında çıkan hortumda, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyner parçalanmıştı. Konteynerlerde bulunan 5 işçiden 4'ü hayatını kaybederken, 1’i yaralanmıştı.

Olaydan 33 saat önce meteorolojinin hortum uyarısı yaptığı, buna rağmen işçilerin kaldığı konteynerlerin zemine sabitlenmediği ve şantiyede güvenlik önlemi alınmadığı ortaya çıkmıştı. Antalya Valisi Hulusi Şahin yaşananları "enteresan bir doğa olayı" olarak tanımlamıştı. soL’a konuşan iş güvenliği uzmanı Elif Doğan Çiftçi, patronun sorumluluğuna dikkat çekerek “Konteynerler zemine sabitlenmiş miydi? Rüzgâr dayanımları hesaplanmış mıydı? Meteorolojinin uyarıları sonrasında hangi tedbirler alınmıştı? İşçilerin güvenli bir alana tahliyesi neden sağlanamadı?” sorularının teknik incelemeyle yanıtlanması gerektiğini söylemişti.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.