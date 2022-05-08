Hong Kong'da seçim: 'ÇKP kontrolü sıkılaştırıyor'

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yapılan tek adaylı seçimi eski bir güvenlik şefi olan John Lee kazandı. 1500 üyeli seçim komitesinden 1400'ün üzerinde oy alarak seçilen Lee, yaptığı konuşmada "Çin anakarasını ve dünyayı birbirine bağlamak için Hong Kong'un uluslararası potansiyelini geliştirmemiz gerekecek" dedi.

1 Temmuz'da Carrie Lam'in yerini alarak görevine başlayacak olan Lee'nin kentte 2019 yılında başlayan Batı destekli protestolar sırasında güvenlik şefi olduğu ve göstericilere yapılan sert polis müdahalelerinin de sorumlusu olduğu belirtildi.

İngiliz Sky News televizyonu, gelişmeyi Çin Komünist Partisi'nin Hong Kong'taki kontrolünü sıkılaştırması olarak yorumladı.