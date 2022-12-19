Homur'da başka türlü mizahın 23. yılı: 'O sizi gelir bulur'

İlk sayısını 18 Aralık 1999 tarihinde çıkaran Homur Mizah Dergisi 23 yaşına giriyor. 'Parayla satılmayan, gerek duyulduğu zaman çıkan' bir yayın olarak kendini tanıtıyor Homur: 'Siz Homur'u bulamazsınız ama Homur gelir sizi bulur' sloganıyla yayın hayatına devam ediyor.

Türkiye’nin en uzun soluklu mizah dergilerinden Homur, 18 Aralık 2022 günü yayın hayatında 23. yılını doldurdu. Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Mustafa Uykusuz gibi ustaların bir araya gelerek çıkardığı Marko Paşa Mizah Dergisi’nin yolunda “halk için, halkla beraber” sloganıyla yoluna devam eden Homur Mizah Dergisi bu 23 yıl boyunca mücadeleci kimliğiyle üretimine devam etti ve etmeye devam ediyor.

Homur’u oluşturanların kurdukları Homur Mizah ve Karikatür Grubu, bu süre boyunca Homur Mizah Dergisi’nin yanı sıra daha küçük boyutta Kriz ve Homurcuk dergileri ile okuyucularıyla buluştu. Metal işçilerinin çocukları için çıkardıkları Kırmızı Metal Karınca Dergisi ile de mücadelenin bir parçası olmaya devam ediyorlar. Türkiye’den ve dünyadan 400'e yakın yazar-çizer ile bir araya gelerek çıkardıkları dergileri demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların desteğiyle ücretsiz olarak halkla buluşturmayı başardılar.

Nükleer santraller, çevre katliamları, kentsel dönüşüm yolsuzlukları başta olmak üzere toplumsal sorunlar üzerinden mücadelenin içinde yer almaya devam eden Homur Mizah Dergisi bu süre zarfında altına direnen köylülerle, grevde/direnişte olan işçilerle, emekçi halkla birlikte ulusal ve uluslararası pek çok sergiye de imza attı.