Hollandalı gazeteciye silahlı saldırı

Hollandalı gazeteci Peter R de Vries, Amsterdam'da silahlı saldırıya uğradı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Vries, Dubai'de yakalanarak Hollanda'ya iade edilen uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde bulunduğunu açıklamıştı.

Amsterdam polisi, olası silahlı saldırganın da aralarında bulunduğu üç şüphelinin, otoyoldaki bir araç içinde yakalandığını açıkladı.

Salı akşamı Amsterdam'da bir televizyon programına konuk olan 64 yaşındaki Hollandalı gazeteci, stüdyodan çıktıktan sonra, saat 19:30 sularında silahlı saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarına göre, yakın mesafeden 5 el ateş edilen de Vries, başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gazetecinin durumunun ağır olduğu bildirildi.