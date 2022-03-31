Hollanda’da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı

Hollanda’nın Zwolle kentinde dün yerel saatle 18.00 sıralarında bir restorandan silah sesleri yükseldi. Yıllardır Zwolle ve çevresinde birçok restoran işleten Türk kardeşler A.T. ve H.T., yemek yedikleri sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bir görgü şahidinin ifadesine göre, restorana gelerek yemek siparişi veren bir kişi, o esnada restoranda yemek yiyen A.T. ve H.T.’nin karşı masasına oturdu. Daha sonra iki kardeşe ateş açan saldırgan, restorandan koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen iki kardeş hayatını kaybetti. Saldırının ardından restoranda bulunanlar panikle dışarı çıktı. Polis, bölgeyi güvenlik koridoruna alarak, olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)