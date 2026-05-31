Hollanda’da Mahzuni Şerif anması: 'Küba’ya güneş topluyoruz' kampanyasına destek

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Hollanda’da faaliyet gösteren Denhaag Aleviler Birliği Derneği (DABDER) ile Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’i ölümünün 24. yılında düzenledikleri etkinlikle andı. Mahzuni’nin halkçı, ilerici ve toplumcu mirasının vurgulandığı etkinlikte Küba halkıyla dayanışma çağrıları öne çıktı.

Etkinliğin açılış konuşmasında Mahzuni Şerif’in yalnızca güçlü bir ozan değil, aynı zamanda emekçilerin, köylülerin, halkın sesi olduğu ifade edildi. Konuşmada, Mahzuni’nin türküleriyle adaletsizliklere karşı mücadeleyi ve eşitlik özlemini dile getirdiği belirtilerek, “Mahzuni sözünü saraylara değil meydanlara söylemiştir. Türkülerini güçlülerin sofrasına değil, emekçinin sofrasına, direnenlerin yüreğine taşımıştır” denildi.

Etkinliğin geliri Küba ile dayanışmaya aktarıldı

Etkinlik kapsamında elde edilen tüm gelirlerin, José Martí Küba Dostluk Derneği’nin yürüttüğü “Küba’ya Güneş Topluyoruz” kampanyasına bağışlanacağı açıklandı.

Konuşmalarda, ABD ablukasının Küba’da yarattığı enerji sorunlarına dikkat çekilerek, özellikle sağlık kurumlarının yaşadığı elektrik kesintilerinin ciddi sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Kampanya kapsamında Santa Clara kentindeki bir Kardiyoloji Merkezi, bir Genel Eğitim Hastanesi ve bir Psikopedagoji Merkezi için güneş panelleri, inverterler ve enerji depolama bataryaları temin edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Dayanışma çağrısında, “Bugün Küba’ya göndereceğimiz güneş panelleri yalnızca teknik ekipman değildir. Onlar aynı zamanda bir halkın başka bir halka uzattığı eldir; karanlığa karşı aydınlığı, ablukaya karşı dayanışmayı büyütmektir” ifadelerine yer verildi.

Belgesel gösterimi ve müzik dinletileri

Gecede ilk olarak DABDER Eş Başkanı Muharrem Cengi bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Aşık Mahzuni Şerif’in yaşamını, sanatını ve mücadelesini konu alan “Bir Ulu Çınar: Aşık Mahzuni Şerif” belgeseli izlendi.

Programın müzik bölümünde ise sanatçılar İsmail Fidan, Recai Varlı ve Emrah Oğuztürk sahne aldı. Alevi-Bektaşi geleneğinin deyişleri ve semahlarından Türk halk müziği eserlerine uzanan repertuvar dinleyiciler tarafından ilgiyle dinlendi.

'Yaşasın halkların kardeşliği'

Etkinliğin kapanışında yapılan konuşmada, Mahzuni Şerif’in türküleriyle dile getirdiği adalet, eşitlik ve kardeşlik özleminin bugün de güncelliğini koruduğu vurgulandı.