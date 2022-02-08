Hollanda Türkiye’yi ‘yüksek riskli bölge’ ilan etti

Hollanda, bugün itibariyle Türkiye’den gelen kişilere uygulanan seyahat kurallarını sıkılaştıracağını ilan etti. Türkiye dahil 12 ülke “yüksek riskli bölge” olarak kabul edilecek.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda, Türkiye dahil 12 ülkeden gelen bütün yolculardan negatif test sonucu isteyecek. Üçüncü doz aşısını yaptırmayanlara ise 10 günlük zorunlu karantina uygulanacak.

Hollanda hükümetinin dün aldığı kararla birlikte Türkiye, Arnavutluk, Bolivya, Bosna-Hersek, Kosta Rika, Guyana, Lübnan, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Surinam ve Tunus yüksek riskli bölge olarak kabul edildi.



