Hollanda Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Rusya'nın MH17 yargılamasının politik amaçlı olduğu şeklindeki açıklaması kınanması gereken ve kabul edilemez bir cevap" ifadesini kullandı.

Hoekstra, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın mahkemenin kararına yönelik açıklaması sebebiyle "Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'ni (Alexander Vasilievich Shulgin) Dışişleri Bakanlığına çağırdık" paylaşımında bulundu.

Hoekstra, Büyükelçi Shulgin'den Hollanda adalet sistemine ilişkin ithamları açıklamasını isteyeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve bir Ukraynalı hakkında davayı gören Lahey Bölge Mahkemesi'nin politik yönlendirmelerle hareket ettiğini ileri süren bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Hollanda'da görülen davada gıyabi yargılanan 4 sanıktan 1'inin beraat edip 3 sanığın "öldürme" ve uçağın düşürülmesinden müebbet hapis cezası aldığı yargılamaların "tarafsız ve objektif olmadığı' savunulmuştu. (AA)