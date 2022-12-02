Hollanda polisinden Faslı taraftarlara müdahale

Hollanda polisi, Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna kalmasını kutlayanların çıkardığı olaylara müdahale etti.

Amsterdam'da yaşayan Faslılar, milli takımlarının F Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 2-1 yendiği ve tarihinde ikinci kez son 16 turuna çıktığı maçın ardından araçlarıyla korna çalarak şehir içinde tur attı.

Merkator Meydanı'nda toplanan kalabalıktakilerin bazıları yüzlerini ve araçlarının plakalarını kapatarak caddelerde havai fişek ve ses bombası attı.

Polis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Amsterdam Belediyesi ve Savcılığının Merkator Meydanı'nı acil durum bölgesi ilan etmesiyle müdahale için daha geniş yetkiye sahip olduğunu belirtti.

Polis, meydanın boşaltılmaması halinde müdahale edeceği anonsunu yaptı.

Çok sayıda polis, polis köpeği ve TOMA'nın hazır tutulduğu meydana giden yollar trafiğe kapatılırken, müdahalenin ardından kalabalık çevre sokaklara dağıldı.

Güvenlik güçleri, kutlamanın yapıldığı bölgede bir süre daha kalarak kalabalığın yeniden toplanmaması için önlem aldı.

Lahey ve Rotterdam'daki olaylarda gözaltı

Polis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Lahey'deki Vaillant Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında "kamu düzenini bozdukları" ve havai fişek kullandıkları gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını ve çıkan olaylarda 1 polisin yaralandığını bildirdi.

Rotterdam Kruis Meydanı'ndaki olaylarda ise 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. (AA)