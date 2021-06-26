Hollanda maske zorunluluğunu kaldırıyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte 18 Haziran Cuma günü yaptığı açıklamada, Hollanda genelinde artık çoğunlukla yüz maskelerine ihtiyaç duyulmayacağını ve diğer kısıtlamaların önümüzdeki haftadan itibaren Covid-19 vakalarındaki düşüşün ardından hafifleyeceğini söylemişti.

Rutte, bir basın toplantısında, grup boyutlarındaki çoğu sınırın, insanlar en az 1,5 metre uzakta kalabildiği sürece 26 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını söyledi. Rutte, mesafeyi korudukları veya aşı olduklarını veya testlerinin negatif olduğunu gösterdikleri sürece mağazalarda, barlarda ve restoranlarda izin verilen misafir sayısında yeni bir sınır getirilmeyeceğini söyledi.

Rutte, "Güzel bir yaz bekleyebiliriz" dedi ve ekledi:

"Ancak temkinli olmamız gerekiyor. Sonbahara yönelik pek çok belirsizlik var. Yeni bir varyant tarafından her zaman sırtınızdan bıçaklanabilirsiniz."

İnsanların toplu taşıma araçlarında ve mesafenin mümkün olmadığı havalimanlarında hâlâ maske takması gerekecek.

Hollanda'daki koronavirüs enfeksiyonları, aşılamanın hız kazanmasıyla son haftalarda dokuz ayın en düşük seviyelerine düştü.

Bu ayın başlarında yetkililer barların ve restoranların yeniden açılmasına izin verdi.

Hollanda'nın bu adımı Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fransa'nın benzer adımlarını takiben geldi.