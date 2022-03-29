Hollanda, casusluk iddiası ile 17 Rus diplomatı sınır dışı etti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda’da gizlice istihbarat topladıkları iddia edilen 17 Rus diplomatın “gizli casus" olduğunun belirlendiği ve sınır dışı edildiği bildirildi.

Rusya büyükelçisinin sabah saatlerinde Hollanda Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, karar hakkında bilgi verildiği aktarıldı. Diplomatlara, Hollanda’dan ayrılmaları için iki hafta süre verildi. Sınır dışı edilecek diplomatların, Hollanda Gizli Servisi ve Asker İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nden alınan bilgiler doğrultusunda diplomat değil istihbarat subayı olduğu ve Hollanda’da gizli görev yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise yaptığı açıklamada, Bakanlığın yakın zamanda ortaya çıkabilecek çeşitli tepki ve senaryolara karşı hazır olduğunu söyledi. Hoekstra, Bakanlığın aldığı kararın; ABD, Polonya, Bulgaristan gibi istihbarat görevlilerini sınır dışı eden veya etmeyi planlayan ülkelerle koordine edildiğini açıklandı. (İHA)