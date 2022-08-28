Hollanda anlaşmayı askıya aldı: Türkiye'den sığınmacı alımı durduruldu

Hollanda hükümeti, ülkeye sığınmacı gelişinin sınırlanmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda, Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması uyarınca her yıl Türkiye'deki kamplardan binden fazla mülteci alma yükümlüğü geçici olarak askıya alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hollanda hükümeti, Cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yeni bir plan açıkladı.

İltica ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg'un Hollanda Temsilciler Meclisi'ne verdiği bilgiye göre, başvuru merkezindeki yığılmayı önlemek amacıyla ülkeye mülteci gelişi sınırlanacak.

Plan çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması'ndan doğan yükümlülük de geçici olarak askıya alındı.

Hollanda böylece, Türkiye'deki kamplardan mülteci alımına ara verecek.

Anlaşma uyarınca Hollanda her yıl Türkiye'den binden fazla mülteci alıyor

Bu yıl sonuna kadar Türkiye'den toplam 250 kişi, önümüzdeki yıl da binden fazla sığınmacının gelmesi bekleniyordu.

Ancak hükümetin kararı ile bu kabuller geçici bir süre durduruldu.

Hollanda, ülkeye gelen ve sığınma hakkı elde eden kişilere yönelik kuralları da sıkılaştırılıyor.

Sığınma hakkı elde eden ancak kalacak yeri olmayan sığınmacıların ailelerini Hollanda'ya getirmesine en az 15 ay izin verilmeyecek. AB yasaları gereği, 15 ay sonra ev bulunamazsa, sığınmacı aileleri yine de vize alabilecek.

Bir bebek yaşamını yitirmişti

Ülkeye gelen sığınmacıların ilk başvuru yeri olan Ter Apel sığınma merkezindeki yoğunluğun yol açtığı "kaos" karara gerekçe gösterilirken, merkezdeki kötü koşullar yüzünden geçtiğimiz günlerde bir bebek yaşamını yitirmişti.