H&M Group kalan envanterini satıp Rusya'yı terk etme kararı aldı

İsveç menşeli giyim firması H&M bugün yaptığı açıklamada, Rusya'daki faaliyetlerini durdurma sürecini başlatmaya karar verdiğini ve bunun bir parçası olarak kalan stokları satmak için mağazalarını yeniden açacağını söyledi.

2009'dan beri Rusya'da faaliyet gösteren H&M Group, Mart ayında ülkedeki tüm satışları durdurdu. Bugün açıklanan karar doğrultusundaysa şirketin ülkeyi tamamen terk etmesi bekleniyor.

Grubun internet sitesinde yayınlanan açıklamada "Mevcut operasyonel zorluklar ve öngörülemeyen bir gelecek göz önüne alındığında, şirket bugün ülkedeki işleri sona erdirme sürecini başlatmaya karar verdiğini duyurdu." denildi. Açıklamada, H&M'in önümüzdeki aylarda "operasyonların sorumlu bir şekilde durdurulmasını ve ilgili tüm meslektaşlarını desteklemesini" sağlamaya odaklanacağı belirtildi.

Şirket, "Sorumlulaştırma sürecinin bir parçası olarak amaç, Rusya'da kalan stokları satmak için fiziksel mağazaların sınırlı bir süre için geçici olarak yeniden açılmasıdır" dedi.