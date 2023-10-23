H.K.G. davasında karar günü: Kadir İstekli'ye 30 yıl hapis cezası

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarı" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyetinin ilk kararı yayın yasağı ve gizlilik kararı almak oldu. Böylece büyük yankı uyandıran ve barolardan, kadın örgütlerine, kitle örgütlerinden, siyasi partilere pek çok kurumun dahil olmak istediği davada kamuoyunun bilgi alması engellenmiş oldu.

Cezalar belli oldu

Davanın 7. duruşması bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada savunmalar alındı son sözler soruldu ve karar açıklanmak üzere ara verildi. Saat 14:10'da karar açıklandı.

Sanık Kadir İstekli hakkında nitelikli cinsel istismar ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından 30 yıl, sanık Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, anne Fatma Gümüşel'e 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Fatma Gümüşel hakkında tutuklanma için yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Kemik yaşının büyütülmesi davası da ertelendi: Tutuklu sanık kalmadı

H.K.G. istismara maruz bırakılırken birçok kamu görevlisinin de istismarın aklanmasının sorumlusu olduğu açığa çıktı, H.K.G.’nin kemik yaşının büyük gösterilmesi için sahtecilik yaptığı gerekçesiyle yargılanan üç sanıktan biri yurt dışına kaçtı.

Öte yandan konuyla ilgili bir başka dava daha var. 6 yaşındaki çocuğun kemik yaşının 2012’de büyütülmesiyle ilgili görülen davada tutuklu sanık yok. H.K.G.’nin yaşını büyük göstermek için Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden 2012 yılında alınan “sahte kemik yaşı tespit” raporuyla ilgili üçü doktor yedi şüphelinin yargılandığı davada ilk duruşma 11 Eylül 2023’te görüldü. Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Emin Marankoz’un tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 16 Ocak 2024’te.

Gericiler kampanya başlatmıştı

Timur Soykan'ın “Profesör Kâbus” haberi, gerici basın tarafından, yine Soykan'ın "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu H.K.G" haberindeki suçluları aklamak için kullanılmaya çalışılmıştı. Milat'ın başlattığı gerici çağrıya Yeni Akit ve Yeni Şafak da katıldı ve "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu H.K.G" dosyasının sil baştan ele alınması gerektiğini manşetine taşımıştı.

Duruşmanın ardından provokasyon

Son duruşmanın ardından gerçekleştirilen basın açıklamasına müdahale eden bir gerici çocuk istismarı davası olan H.K.G. davasına ‘öğretmenine aşık bir çocuğun’ davası diyerek provokasyon yapmıştı. Bağırarak açıklamayı engellemeye çalışan kişi çevredekilerin tepkisiyle uzaklaştırılmıştı.

Duruşma öncesi basın açıklaması

Duruşma öncesinde açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Bu dava özelinde çocuk istismarından yargılanan sanıkların, istismarcıların avukatlığını üstlenmiş olan kişi, bir röportaj vermiş. Ve diyor ki ‘Bu toplumun bir realitesi var.’ O realite diye bahsettiği şey, '12-13 yaşındaki çocukların evlendirilmesi'. Çocukların birbiriyle sözde evlendiği, mutlu yuvalar, aileler kurduğundan bahsediyorlar. Böyle bir toplum realitesi diye bir şey yoktur. Herkesin haberi olsun. Yaşanan suçtur, çocuk istismarıdır" dedi.