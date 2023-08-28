Hizbullah İsrail'den ele geçirdiği füze ve araçları sergiye açtı

Lübnan Hizbullah’ı Jurud Sharqiya bölgesinin IŞİD'den alınmasının 6. yıldönümünde 10 bin kilometre kareden daha geniş bir alanda bir askeri sergi düzenledi. Sergide, 1982’den bu yana İsrail ve bölgedeki Tekfiri örgütlerinden ele geçirilen askeri ekipmanlar, uçaksavar füzeler ve zırhlı araçlar sunuldu.

Etkinlikte konuşan Hizbullah Siyasi Konsey lideri İbrahim Amin El Said, sergilenen ekipmanları, “Direnişin, düşmanı mağlup edip zayıflatma gücü ve yeterliğinin açık kanıtı" olarak niteledi. Said, serginin, Hizbullah’ın başarılarının yok sayılmasını engellemek için düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Said, aynı zamanda, Washington'un yalnızca kendi çıkarları peşinde olduğunu söyleyerek, ABD’yle işbirliği içinde olan Arap liderlere uyarıda bulundu.

Hizbullah bu ayın başlarında benzer bir sergide, “Tharollah (AS)” güdümlü füze sistemlerini göstermişti.

Hizbullah, Mayıs ayında, Güney Lübnan’da, ülkenin kurtuluşunun 23. yıldönümü öncesinde askeri talimler yapmaya başlamıştı.