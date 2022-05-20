Hisarcıklıoğlu'nun AVM'sinde kiralara büyük zam

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı AVM'deki mağazaların kiralarına yüzde 98,2 oranında zam bindirdi. TÜİK bu yıl kira artış oranını yüzde 34,5 olarak belirlerken, Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi de yıllık kiranın 12 aylık TÜFE artışına göre yapılmasını öngörüyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Ankara'nın en büyük AVM'lerinden biri olan Oran semtindeki Panora Alışveriş Merkezi'nde, Aralık 2021'de 12 bin 770 lira olan bir yerin aylık kirası, artışın ardından 25 bin 308 liraya yükseldi. Birçok mağaza ve dükkan sahibi yüksek zamma isyan ederek, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve “kira uyarlama” davası açtı.

Panora AVM'de yemek katında 57 metrekarelik bir restoran işleten Mustafa Avcı, kiralara yapılan zamma, tüm esnafın tepki gösterdiğini ve 15 yıllık kiracılık döneminde ilk kez dava açmak zorunda kaldığını belirtti. Avcı, "Alışveriş merkezlerinin hepsinde ilk yıllarda metrekare birim fiyatları dolar ya da euro üzerindendi. Ekonomi daralınca, rakamlar iyileştirildi ve hükümetin aldığı kararla da TL'ye dönüldü. Panora AVM'de de kısmen buna uyuldu. Ancak AVM'yi zamanında borsaya açtıkları için yeterli kârlılık olmamasını sebep gösterip şimdi indirimleri de kaldırdılar" dedi.

Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Avcı, "Kirayı zamanında ödemeyenlere aylık yüzde 2 faiz uyguluyorlar. Elektrik faturalarımıza da BEDAŞ'tan aldıkları birim fiyat üzerine ek yapıyorlar. Ticaret Bakanlığı'nın kanunla belirlediği birim fiyatlarına fahiş rakamlar yansıtarak bizleri mağdur ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunda tanıdık isimler var

Kiraları fahiş biçimde artıran Panora AVM'nin yönetiminde başkan olarak Eskihisar Şirketler Grubu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda şirket patronu yer alıyor. Yönetimde, Susam Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat, Eskihisar Şirketler Grubu Yöneticisi Zekeriya Fındıkoğlu, Söğütözü İnşaat Yöneticisi Osman Tokur, Koray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Koray Akar, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar ile Nuh Çimento Yönetim Kurulu Üyeleri Vahdettin Ertaş ve İsmail Köksal bulunuyor.